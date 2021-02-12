Мнение: Жизнь и приключения мафиозного клана судей Краснодарского правосудия.
12.02.2021, 16:54,
Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
На этот разговор я набрёл случайно.
Всё началось с того что на глаза попался один замечательный диалог адвоката Дмитрия Новикова с Андреем Карауловым.
Поверьте, это крайне занимательно, просто зашквар, после этого воочию начинаешь понимать что Россия стоит на точке возгорания, она уже дымит, а когда вспыхнет многим останется завидовать мёртвым.
Это нельзя описать двумя-тремя словами, здесь даже не хватит десятка страниц рукописного текста.
Это необходимо начинать слушать Здесь, что бы понять предысторию и вникнуть в происходящее.
В разговоре Дмитрий Новиков говорит о наличии у него записанного диалога решалы с так называемыми терпилами, я предоставляю и его для широкого ознакомления.
По всей видимости дело будет предано крайне широкой огласке и продолжение последует.
По крайней мере в это хочется верить.
Однако сразу после этих слов начались какие-то сомнения в сказанном, сцуко, двадцать лет назад тоже верилось что сегодня должно было быть лучше чем тогда…, а оно всё хуже и подлей.
Ладно, не будем о грустном, смотрим кино:
Large Visitor Globe
—
Источник: Достало
Смотреть комментарии → Комментариев нет