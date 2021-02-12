 

Мнение: Жизнь и приключения мафиозного клана судей Краснодарского правосудия.

12.02.2021, 16:54, Разное
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На этот разговор я набрёл случайно.
Всё началось с того что на глаза попался один замечательный диалог адвоката Дмитрия Новикова с Андреем Карауловым.

Поверьте, это крайне занимательно, просто зашквар, после этого воочию начинаешь понимать что Россия стоит на точке возгорания, она уже дымит, а когда вспыхнет многим останется завидовать мёртвым.
Это нельзя описать двумя-тремя словами, здесь даже не хватит десятка страниц рукописного текста.
Это необходимо начинать слушать Здесь, что бы понять предысторию и вникнуть в происходящее.
В разговоре Дмитрий Новиков говорит о наличии у него записанного диалога решалы с так называемыми терпилами, я предоставляю и его для широкого ознакомления.
По всей видимости дело будет предано крайне широкой огласке и продолжение последует.
По крайней мере в это хочется верить.
Однако сразу после этих слов начались какие-то сомнения в сказанном, сцуко, двадцать лет назад тоже верилось что сегодня должно было быть лучше чем тогда…, а оно всё хуже и подлей.
Ладно, не будем о грустном, смотрим кино:

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Источник: Достало



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