 

Набиуллина отреагировала на рост биткоина

12.02.2021, 16:34, Новости дня
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Банк РФ считает биткоин и другие частные криптовалюты очень рискованными и волатильными активами, нынешний рост стоимости биткоина лишь подтверждает это, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Мое отношение к частным криптовалютам, в том числе к биткоину, не поменялось никоим образом. И вот такой рост цен показывает только потенциал волатильности таких частных криптовалют. Честно говоря, цена биткоина даже не влияет на ее сущность. На наш взгляд, это не валюта», – передает ее слова РИА «Новости».

При этом Набиуллина отметила, что интерес у граждан к этому активу присутствует. «Но риски те же самые были, остаются, и может быть, даже усиливаются. То, что это очень волатильный актив, – как он быстро растет в цене, точно так же он может падать, – это история показывала. Второе, что он активно может использоваться для разного рода сомнительных операций, мы это тоже видим», – добавила глава регулятора.

Напомним, 9 февраля стоимость биткоина установила новый исторический максимум и превысила отметку в 48,168 тыс. долларов.



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