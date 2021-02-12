Критик Сергей Соседов объяснил смысл измен

12.02.2021, 16:30, Разное

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Известный музыкальный критик Сергей Соседов, который не интересуется женщинами, объяснил, в чем заключается смысл измен. Несмотря на это, он признался, что стал востребованным среди представительниц слабого пола.

Сергей Соседов регулярно принимает участие в съемках различных программ. Он не стесняется выражать свое мнение даже о звездах высокой величины. Соседову на протяжении жизни регулярно поступали предложения о романах или легких интрижках. Музыкальный критик всегда отвечает отказом, поскольку уверен, что не сможет дать никаких серьезных гарантий.

Соседов считает, что необходимо легко относиться к людям, важно не считать их своей собственностью. Что касается измен, то они бывают разными: иногда человек уходит, поскольку партнер ему надоел, а в ряде ситуаций просто удовлетворяются сексуальные желания. Последний вариант музыкальный критик считает приемлемым.

Знаменитость считает, что в результате остался в гордом одиночестве, поскольку никогда не давал никаких конкретных обещаний. В то же время Соседов предполагает, что мог бы пожить с женщиной в гражданском браке.

Источник: sobesednik.ru