Ученые раскрыли секрет быстрого чтения

12.02.2021, 16:28, Новости дня

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Как можно прочитать сто и больше страниц за час и полностью осознать прочитанное? Некоторые чтецы выполняют эту задачу без труда и могут за день прочесть по несколько литературных романов. Но в чем секрет быстрочтения?

Вообще-то существуют специальные технологии, которым всего лишь нужно обучиться, говорят специалисты. В данном случае, исследователей интересовал ключ к методикам быстрого прочтения текста.

По мнению ученых из Центра языка и мозга НИУ ВШЭ, занимавшихся данной проблемой, главным секретом здесь является способность человека по грамматическим признакам мгновенно определять, «что там написано дальше». Разумеется, для этого нужно хорошо знать язык и прочитать предварительно достаточно много книг.