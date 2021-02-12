 

Переболевшую COVID-19 Фрейндлих выписали из больницы

12.02.2021, 16:24, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Переболевшая COVID-19 советская и российская актриса Алиса Фрейндлих выписалась из больницы. Об этом 12 февраля сообщило агентство ТАСС со ссылкой на слова директора БДТ имени Товстоногова Татьяны Архиповой. 

Она отметила, что врачи сделали все возможное и невозможное, чтобы восстановить здоровье артистки. По словам Архиповой, в театре ждут возвращение Фрейндлих на сцену.

Представители больницы, в которой лечилась актриса, в комментарии агентству отметили, что она продолжит лечение в домашних условиях.

Заразившаяся коронавирусом Фрейндлих 25 декабря 2020 года была госпитализирована в реанимацию одной из санкт-петербургских больниц, а все спектакли с ее участием в БДТ имени Товстоногова были отменены. Спустя месяц актрису перевели в лечебное отделение. 

4 февраля 2021 года стало известно, что артистка прошла контрольное обследование и врачи готовят ее к выписке в случае положительной динамики процесса выздоровления.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В России по состоянию на 12 февраля количество заболевших превысило 3,99 млн человек, из которых 77,9 тыс. умерли. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.09 / Лавров сказал, кто атакует голосование по почте в США

31.08 / Марш равенства в Одессе закончился задержаниями. Двое полицейских пострадали

24.06 / Эрнст рассказал о съемке парада на Красной площади

08.02 / Денисенко: Окружение Зеленского лепит из него чужие образы – смелого, волевого, компетентного. Но натягивание чужой кожи будет и дальше бить по его рейтингу

25.06 / Стреляют! — ABC News о росте насилия с применением оружия в США в разгар пандемии

02.07 / В Якутии ввели режим ЧС в связи с лесными пожарами

30.09 / Совбез ООН призвал Армению и Азербайджан немедленно остановить бои

26.08 / Гиперзвуковую ракету BrahMos скоростью 6-7 Махов запланировали создать до 2028 года

22.07 / Губернатор Токио призвала жителей оставаться дома во время длинных выходных

31.12 / Правительство Украины подписало соглашения о распределении участков на добычу газа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска