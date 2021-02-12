 

Политолог Карбалевич о Всебелорусском собрании: Политическая трескотня в духе советских времен

12.02.2021, 16:08, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Политолог напомнил, что в качестве главной задачи ВНС было заявлено обсуждение судьбы Белоруссии на предстоящие пять лет. В реальности же участники форума так и не подняли ни одной важной темы. “Звучит политическая трескотня в духе советских времен”, – заявил Карбалевич.

По его словам, народное собрание является для Лукашенко способом мобилизации номенклатуры. Важно, когда все чиновники собираются в одном месте и слушают воодушевляющее выступление лидера. Также с помощью ВНС президент хочет показать, что его власть легитимна.

Еще одна задача собрания – это психологическая подзарядка. Эксперт отметил, что Лукашенко получил психологическую травму после выборов, когда на улицы вышли сотни людей. Карбалевич предположил, что эта задача была решена, так как лидер получил свою порцию аплодисментов на ВНС.

Заявление президента о референдуме Конституции вызвало вопросы у политолога. Александр Лукашенко так и не назвал точный год, когда будет проведено голосование. Туманными были и слова о следующих выборах. Будут ли они досрочными? Собирается ли президент снова баллотироваться?

Ранее “Дни.ру” написали, что Александру Лукашенко стало плохо во время выступления. Глава страны сильно закашлял, чем напугал слушателей. Видео появилось в Сети.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / Анита Цой отмечает юбилей: Звезде 50

23.09 / Белорусский суд обязал Википедию удалить информацию о протестах

06.08 / Искусство интернет-дразнилок: как Брайан Остин Грин комментирует роман Меган Фокс в своем блоге

15.10 / В России введут социальный рейтинг журналиста

09.12 / “Зеленая альтернатива” предлагает строить дома из переработанного пластика

29.10 / Скандалы: «Репетирует, в том числе со своими сокамерниками»

10.02 / «Яблочные» войны

06.11 / Доктор Мясников назвал ошибки в лечении коронавируса

24.09 / Оперштаб: Собянин попросил крупные компании вернуть часть сотрудников на «удаленку»

26.12 / Актриса Ирина Муравьева вылечилась от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска