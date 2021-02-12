 

Переболевшие COVID-19 россияне оценили тяжесть коронавируса

12.02.2021, 15:40, Новости дня
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Более половины россиян, переболевших коронавирусом или наблюдавших за течением болезни у родственников, считают COVID-19 тяжелым заболеванием с серьезными последствиями, следует из данных опроса сервиса по поиску работы Superjob.

Среди тех, кто перенес коронавирус и имеет переболевших родственников, о тяжести болезни и ее последствиях заявили 59% респондентов. Их позицию среди наблюдавших COVID-19 у близких, разделяют 54%. Реже остальных мнения об опасности вируса придерживаются те, кто еще не переболел им – 40%, сказано на сайте сервиса.

В том, что угроза COVID-19 сильно преувеличена, уверены 28% опрошенных: по их мнению, не меньше россиян умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, рака и последствий алкоголизма. Почти треть респондентов – 32% – считают достаточными меры по борьбе с коронавирусом, принимаемые правительство России. Чаще других такой позиции придерживаются те, кто уже болел и наблюдал болезнь у родственников, а также люди в возрасте от 35 до 44 лет – их по 35%. Порядка 28% опрошенных считают, что власть недостаточно обезопасила население от коронавируса. Избыточными меры по борьбе с распространением COVID-19 считает 18% россиян.

За минувшие сутки в РФ выявлено 15 089 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4 млн случаев заболевания.

Ранее врачи предупредили о новой волне пандемии COVID-19.



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