Москвичей призвали отложить поездки на личных авто

12.02.2021, 15:40, Новости дня

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Москвичам на фоне обильного снегопада в пятницу стоит отложить поездки на личных автомобилях на позднее время, после 21.00 часа, информирует Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Указывается, что на дорогах большое количество снега, это сильно затрудняет движение транспорта и влияет на трафик. Низкие скорости и большое количество ДТП также осложняют движение, передает РИА «Новости».

«Настоятельно просим водителей сегодня отказаться от поездок на личном транспорте и использовать городской. Если утром вы уже выехали на автомобиле, отложите поездки на более позднее время – после 21.00 будет полегче. Так коммунальная техника сможет быстрее справиться с последствиями снегопада», – говорится в сообщении Центра.

Отмечается, что во время снегопада аварии происходят чаще обычного, потому водителям необходимо быть крайне внимательными – соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, не отвлекаться на гаджеты.

Начальник Ситуационного центра ЦОДД Александр Евсин написал в Facebook: «На улице идет снег и обещают, что это будет очень сильный снегопад – выпадет почти месячная норма осадков! Судя по карте осадков, это действительно надолго. От западных границ РФ снежные облака двигаются через Москву. Синоптики сообщают, что снегопады будут несколько дней подряд».

«Пожалуйста, корректируйте свои планы, учитывая снегопад. Городские службы постоянно убирают снег, делают это максимально оперативно, но это не может сравниться со скоростью аннигиляции. Поэтому в каждый конкретный момент на улице был, есть и будет снег во время снегопада», – добавил он.

Евсин также подчеркнул, что «если вы не видите снегоуборочную технику рядом с собой, это означает только одно – она работает в другом месте города, чтобы потом приехать к вам».

«Таков мир. Когда идет снег, он накрывает землю, а люди этот снег потом убирают. Это не может происходить мгновенно. Поэтому люди учитывают погоду и делают соотвествующие поправки к своим планам», – подытожил он.

Между тем пробки в российской столице достигли девяти баллов из-за снегопада, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Семибалльные пробки держатся в городе с 9.00, к 14.00 было уже восемь баллов, вечером прогнозируется уже 10 баллов.

Наибольшие трудности с движением в настоящий момент наблюдаются в центре города, стоят центральные набережные, в частности, Кремлевская, Софийская, Москворецкая, Устьинская и другие.

Также в пробках стоят Большой Каменный мост, Боровицкая площадь, Моховая улица, Театральный проезд, Лубянская площадь, Лубянский проезд, Большая Лудянка, Неглинная, а также Новый Арбат в обоих направлениях, Пятницкая улица, Большая Никитская, а также улица Солянка.

Кроме того, серьезные заторы наблюдаются и на Бульварном кольце: дороги стоят от Яузского до Страстного бульвара, есть затруднения на Тверском и Никитском бульварах.

Также движение местами затруднено на Садовом кольце: на внешней стороне наибольшие трудности наблюдаются на севере, северо-востоке и северо-западе, на внутренней стороне кольца наибольшие сложности на юге, юго-востоке и юго-западе, а также на востоке и на западе.

Отдельные трудности наблюдаются и на ТТК, в частности, на севере в обоих направлениях, на юге на внутренней стороне ТТК, а также на востоке на внешней стороне ТТК, и на западе на внутренней стороне.

Движение местами затруднено и на МКАД, наибольшие заторы наблюдаются на юго-востоке, юге в обоих направлениях.

Напомним, московский главк МЧС предупреждал также, что с полуночи 12 февраля и ночью 13 февраля в столице ожидается снег, временами сильный, метель, усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду.

Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявлял, что коммунальщикам понадобится более недели, чтобы убрать Москву после снегопада. Синоптики назвали эту ситуацию «снежным Армагеддоном».

Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр рассказал, какие меры предосторожности стоит соблюдать автомобилистам в связи со снегопадом.