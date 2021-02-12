“Оля бы не стала таким шутить”: Бледанс высказалась о расставании Манукяна и Бузовой

12.02.2021, 15:30, Разное

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Популярная российская актриса Эвелина Бледанс прокомментировала разрыв блогера Давида Манукяна и ведущей Ольги Бузовой. Она считает, что последняя не шутила бы на тему своих личных отношений, тем более, когда речь идет о рукоприкладстве.

Эвелина Бледанс пообщалась с журналистами на премьере фильма «Аферистка». Даву она назвала обаятельным, талантливым и целеустремленным человеком. Однако знаменитость считает, что ему нельзя давать второго шанса, если действительно в отношениях существовала агрессия. Бледанс не хочет верить в такой прозаичный финал отношений Бузовой и Манукяна, но она уверенна, что ведущая не стала бы шутить подобными вещами.

Еще в самом начале карьеры возникли вопросы к репутации Давы. Якобы блогера уличали в совершении нескольких крупных махинаций с недвижимостью. В юности в отношении Манукяна даже было возбуждено уголовное дело. Став блогером с многомиллионной аудиторией, Дава так и не смог полностью расплатиться с долгами. Однако Эвелину Бледанс не смущает данный момент, поскольку она во многом понимает причину таких поступков. По словам актрисы, Манукян встречался с одной из самых популярных девушек страны, которой хотел делать достойные подарки. В этом случае рэпер выкручивался, как мог.