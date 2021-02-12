 

“Оля бы не стала таким шутить”: Бледанс высказалась о расставании Манукяна и Бузовой

12.02.2021, 15:30, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Популярная российская актриса Эвелина Бледанс прокомментировала разрыв блогера Давида Манукяна и ведущей Ольги Бузовой. Она считает, что последняя не шутила бы на тему своих личных отношений, тем более, когда речь идет о рукоприкладстве.
Эвелина Бледанс пообщалась с журналистами на премьере фильма «Аферистка». Даву она назвала обаятельным, талантливым и целеустремленным человеком. Однако знаменитость считает, что ему нельзя давать второго шанса, если действительно в отношениях существовала агрессия. Бледанс не хочет верить в такой прозаичный финал отношений Бузовой и Манукяна, но она уверенна, что ведущая не стала бы шутить подобными вещами.

Еще в самом начале карьеры возникли вопросы к репутации Давы. Якобы блогера уличали в совершении нескольких крупных махинаций с недвижимостью. В юности в отношении Манукяна даже было возбуждено уголовное дело. Став блогером с многомиллионной аудиторией, Дава так и не смог полностью расплатиться с долгами. Однако Эвелину Бледанс не смущает данный момент, поскольку она во многом понимает причину таких поступков. По словам актрисы, Манукян встречался с одной из самых популярных девушек страны, которой хотел делать достойные подарки. В этом случае рэпер выкручивался, как мог.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.08 / “Мы будем с вами просто дружить”: что думают о России кандидаты в президенты Белоруссии

18.01 / Мнение: Суд по вызову

04.10 / Мнение: Протесты в Хабаровске. 03-04.10.2020

12.01 / В Екатеринбурге произошел сильный пожар в девятиэтажном доме

14.01 / “Приходили кредиторы и угрожали за долги”: обнищавшая в кризис Сати Казанова перешла на хлеб с маргарином

08.02 / Манукян просил Бузову вернуться в новой песне о любви

23.07 / Ученые: Социальный статус может зависеть от микробиома кишечника

02.10 / Премьера фэнтезийного фильма «Карамора» Данилы Козловского состоится в 2021 году

13.07 / Историка Дмитриева обвиняют в прикосновениях к промежности приемной дочери

20.11 / Мнение: Русская киберферма

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска