 

Найдена замена кремнию в фотонных приборах

12.02.2021, 15:30, Новости дня
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Пресс-служба МФТИ сообщает о новом весьма перспективном материале, который может прийти на замену кремнию при производстве электронных устройств. Речь идет о дисульфиде молибдена, намного лучше подходящего для фотонных устройств, чем традиционный кремний.

Исследование данного вопроса проводила группа ученых под руководством нобелевского лауреата. Их результаты опубликованы в журнале Nature Communications.

По словам профессора МИФИ Валентина Волкова, можно считать, что именно сейчас начинается посткремнивая эпоха в электронике. Вероятно, вскоре мы получим намного более быстрые и мощные компьютеры только благодаря использованию нового материала для приборов фотоники. А транзисторы и металлические дорожки останутся в прошлом.



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