Во Владимире создают первую на территории РФ Лабораторию физики одномерных материалов

12.02.2021, 15:30, Новости дня

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Уникальная для РФ Лаборатория физики одномерных материалов будет открыта на базе Владимирского госуниверситета. По плану это должно произойти первого сентября текущего года, сообщают представители вуза.

Как стало известно из компетентных источников, в данной лаборатории исследования будут проводить российские и китайские ученые. В частности, одной из задач является разработка самых маленьких микросхем, в которых толщина провода будет составлять не более одного атома.

Напомним, что ранее специалисты Владимирского госуниверситета разработали уникальный метод стабилизации одномерных структур. Данное уже изобретение уже запатентовано, уточняют представители российской науки.