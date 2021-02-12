“Россия ещё не готова к мирному диалогу” – Джо Байден отреагировал на блокировку своего аккаунта в “Одноклассниках”

12.02.2021, 15:31, Разное

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Президент США Джо Байден опубликовал в Twitter пост-реакцию на блокировку его аккаунта в российской социальной сети “Одноклассники”.

– Возмутительно! Знаете, я человек уже не молодой, отвык принимать за чистую монету всё подряд, я решил лично проверить, насколько соответствуют наши представления о русских и также узнать их мнение насчёт разных насущных вопросах, для чего я и создал аккаунт в российской соцсети. И за первый, как оказалось, неудобный для них вопрос я был заблокирован консервативными варварами, что зовут себя нашим красивым словом “администраторы”! Россия не готова к мирному диалогу, – заключил он.

В ответ на это руководство “Одноклассников” ответило американскому президенту так: “Напоминаем вам, что руководство социальной сети “Одноклассники” не терпит никакой возможной дискриминации, в том числе и политической. Аккаунт президента Соединённых Штатов был заблокирован в соответствии с правилами сайта, запрещающим прибегать к спаму”.

К текстовому сообщению прикрепили скриншоты с 28 комментариями Байдена с интервалом в 5-10 минут под рекламной интеграцией в сообществе “ПАТРИОТЫ | РОССИЯ” и содержащих один и тот же текст “Do you like a gays?” (“Вам нравятся геи?”).

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