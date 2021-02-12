Нардепы обжаловали в КСУ пропорциональную систему выборов в Украине

12.02.2021, 15:30, Новости дня

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В Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление от 45 народных депутатов, в нем обжалованы положения Избирательного кодекса о проведении выборов исключительно по пропорциональной системе. Об этом в Telegram-канале сообщила представитель Верховной Рады в КСУ, нардеп от “Слуги народа” Ольга Совгиря.

“Народные депутаты считают, что исключение из законодательства возможности проведения выборов по мажоритарной системе ограничивает конституционные избирательные права граждан, а также “содержит признаки узурпации власти”, – написала Совгиря.

Она добавила, что в представлении также обжалованы пункты заключительных и переходных положений кодекса, согласно которым терял силу закон Украины “О выборах народных депутатов Украины”.

В частности, нардепы просят признать книгу третью “Выборы народных депутатов Украины” (ст. 133–191 разделов ХХІІІ–ХХХІ), подпункт 2 пункта 2 раздела ХХХХII “Заключительные и переходные положения” Избирательного кодекса Украины такими, что не отвечают Конституции Украины, отметила пресс-служба КСУ.

Текст конституционного представления опубликован на сайте КСУ.

Верховная Рада Украины на заседании 16 июля внесла изменения в Избирательный кодекс. За проект закона №3485 проголосовали 308 народных депутатов. 22 июля документ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Закон определяет, что выборы по партийным спискам проводятся на уровне территориальных общин с населением больше 10 тыс. избирателей. Ранее пропорциональная система применялась для крупных населенных пунктов, где проживало 90 тыс. и более избирателей.

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