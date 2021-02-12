Украина оказалась в числе стран с наибольшим процентом жителей, выступающих против ограничения путешествий из-за COVID-19 – опрос

12.02.2021, 15:30, Новости дня

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Украина оказалась в числе стран с наибольшим процентом жителей, выступающих против ограничения путешествий из-за COVID-19. Об этом свидетельствуют опубликованные 12 февраля результаты международного опроса Gallup International, который в Украине проводили фонд “Демократические инициативы” и Киевский международный институт социологии.

36% украинцев считают неприемлемым ограничение поездок между странами для борьбы с распространением коронавируса.

В то же время 58% граждан Украины расценивают эту меру как приемлемую.

Наибольший процент недовольных ограничением туристических поездок граждан проживает в Боснии и Герцеговине (43%), Колумбии (37%), Кении (36%), Иордании (34%), Косово и Палестине – по 31%.

В числе стран, жители которых согласны с ограничением туризма, Вьетнам (99%), Финляндия (93%), Австралия (91%), Индонезия и Южная Корея – по 88%, Великобритания (87%).

Средний показатель по миру (47 стран): 75% опрошенных готовы перетерпеть временные запреты, 22% – против ограничений на путешествия.

Опрос проводился в конце 2020 года. Было опрошено 44 796 респондентов в 47 странах мира. В каждой стране в течение октября–декабря проводились собеседования с представительской выборкой из примерно 1000 мужчин и женщин, либо по телефону или интернету. Погрешность опроса составляет от +3–5% на уровне 95% доверия.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни, на сегодняшний день в мире коронавирус подтвердили у более чем 107,8 млн человек, 2,37 млн умерли, более 60,3 млн выздоровело.

В Украине к 10 февраля подтвердили более 1,26 млн случаев заболевания COVID-19. Умерло от этой болезни 24 174 человека, а выздоровело более 1,1 млн пациентов.

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