Reuters подсчитало сумму пожертвований штабу Навального в биткоинах

12.02.2021, 15:30, Новости дня

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Команда российского оппозиционера Алексея Навального с начала 2021 года получила пожертвования в биткоинах на сумму, эквивалентную $300 тыс. Такие подсчеты сделало агентство Reuters.

Агентство отметило, что эта сумма превышает переводы в криптовалюте Навального за весь 2020 год в долларах с учетом стоимости биткоина на момент перевода.

Руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков сообщил, что в январе объем пожертвований вырос вдвое по сравнению с декабрем прошлого года. Сумму переводов он не назвал. По его словам, было бы неправильно сравнивать пожертвования биткоинов в этом и в прошлом году, ведь в 2020 году криптовалюта стоила меньше половины ее текущей стоимости.

Самые крупные разовые пожертвования сделали после возвращения Навального 17 января в Россию и первых несогласованных протестов в его поддержку 23 января, пишет Reuters. Через день после возвращения Навального на биткоин-кошелек его штабов перевели один целый биткоин, а после протестов – 0,86 биткоина и еще один целый биткоин, информирует агентство со ссылкой на данные сайта blockchain.com. Всего с 1 января по 11 февраля штабы Навального получили 6,242 биткоина, что в текущих ценах составляет почти $300 тыс., подсчитал Reuters.

С 2016 года, когда штабы Навального начали принимать переводы в биткоинах, оборот кошельков организации составил 658 биткоинов (почти $31 млн по текущему курсу). По словам Волкова, только треть из них приходится на пожертвования в биткоинах. Остальные суммы – это другие пожертвования, конвертированные в биткоины командой Навального. К настоящему времени на балансе биткоин-кошелька команды Навального остался 1,49277086 биткоина (около $70 615), отмечает Reuters.

Команда Навального также принимает платежи через банковские переводы и сервис Paypal. Волков сказал, что пожертвования в биткоинах обычно составляют около 10% от общей суммы, но в январе это было не так.

Оппозиционеры используют биткоин, потому что российские власти периодически блокируют банковские счета Фонда борьбы с коррупцией Навального. Платежи в биткоинах останутся, несмотря на их действие, уточнил Волков.

Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Навальному условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев. В конце декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального к трем с половиной годам лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком, а его брата Олега – к такому же сроку реального заключения.

Следствие утверждало, что Навальные убедили компанию “Ив Роше” заключить невыгодный контракт на транспортные услуги, чем нанесли ущерб в размере 26 млн руб. ($340 тыс.). Братья свою вину отрицали. В 2015 году Алексей Навальный заявил о выплате всех штрафов по делу “Ив Роше”. В 2017 году испытательный срок политику продлили на один год. Он истек 29 декабря 2020 года, до этого срока Навальный должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний.

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека признал несправедливым суд в отношении Навального и его брата Олега и обязал РФ выплатить им более €80 тыс. компенсации. Компенсацию Навальные получили, но приговор им не отменили.

Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января 2021 года, где лечился после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток.

Незадолго до возвращения Навального Федеральная служба исполнения наказаний пригрозила ему реальным тюремным сроком вместо условного. Во ФСИН заявили, что Навальный в 2020 году “систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности – минимум шесть раз не явился на регистрацию”.

После ареста Навального в РФ начались массовые митинги. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые акции протеста, но они были не такими многолюдными.

4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста. На 14 февраля соратники Навального анонсировали новую акцию, которая, по их словам, пройдет “хитрее”. Они призвали жителей больших российских городов в 20.00 выйти во дворы домов и постоять 15 минут с включенным фонариком мобильного телефона.

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