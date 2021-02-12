Вове не стыдно, у него много денег – Личное мнение

12.02.2021, 15:16, Разное

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У одной моей подруги — прошу не искать аналогий, это совершенно другая подруга! — муж не хочет работать. Это, если что, вообще массовое явление в стране.

Она — как белка в колесе, зарабатывает достаточно. А он страдает, потому что ему очень плохо. Грустно и вообще.



Умирает воще. Фото: Соцсети

А чо, денег на борщ хватает. Жена на работе. Чего не пострадать, верно?

Нет, изначально он работал и даже делал карьеру. А потом, начал ходить по врачам — рассказывал, что нехорошо себя чувствует. Побывал у терапевта, у хирурга и даже у травматолога — ничего не нашли, говорят — удивительное физическое здоровье. Так не бывает, мол, у 30-летних.

Наблюдала эту ситуацию несколько лет, а потом и спрашиваю: Вов, говорю, не стыдно тебе?

Стыдно, говорит, но ничего не могу поделать. Грустно мне на работе, а в пробках до неё еду словно на казнь.

У меня меры радикальные, вы знаете. Разводиться советовала, выгнать бездельника в трусах на мороз. Однако Аня всё мяла сиськи — не выгоняла. Что тут было больше — любви, жалости или ещё чего, не знаю, но так она и не развелась.

Сказала: ну, хорошо. Сиди дома и ничего не делай, больше ты не работаешь, и никто тебя в темечко клювиком за это не клюёт. Проживём.

Что удивительно в этой истории? Два момента: самоотверженность русской женщины, готовой конём пахать, пока мужик лежит на печи, и то, чем это всё закончилось.

А закончилось тем, что Вовка полежал-полежал, окреп и перенаправил энергию с поиска у себя болезней, чтобы не ходить на работу, на то, что ему интересно.

Интересным оказались компьютерные игры. Но не играть самому, а делать их. Вова нашёл себе ещё такого же друга-бездельника и за пару лет они вместе собрали какое-то натуральное компьютерное говно, в которое школота не только играет, но и активно донатит его создателей.

Сейчас Вова инноватор, стартаппер, долларовый миллионер.

К чему это я? Вот за это я больше всего люблю деньги. Много денег люблю, когда можно расслабить булки и вообще ничего не делать.

Возможно, ты превратишься в Обломова — да так и будет в 99 случаях из 100. Но есть шанс, что освободившись от дум о хлебе насущном, ты займёшься тем, что тебя реально торкает.

Сумма, правда, для этого нужна очень большая. Чтобы мозг вообще не думал, что жрать через 60 или 70 лет.

Примерно такая, как разыгрывается сегодня в Евромиллионы — 163 миллиона евро!

В общей сложности перед пятничным супер-тиражом было приобретено 47,342,512 билетов, но ни в одном из них не была угадана вся выигрышная комбинация целиком. Таким образом, джекпот ЕвроМиллионов аккумулировал и теперь на кону €163 миллиона, что является крупнейшим лотерейным джекпотом в мире на сегодняшний день.

Не говорю, что именно вы выиграете, но шансы есть. И с 163 миллионами вполне возможно вам повезёт — вы не ляжете на диван, а займётесь тем, что вам интересно на самом деле.

Чем бы вы занялись?

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