Генерал Липовой предостерег от уступок Евросоюзу – Россия может вернуться в “лихие” 90-е

12.02.2021, 15:14, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Не стоит дружить с теми, кто пытается навязать дружбу на своих условиях, заявил председатель президиума организации “Офицеры России”, генерал-майор Сергей Липовой.

– Если мы пойдем на уступки Евросоюзу – мы потеряем свою страну и нас ждет возвращение в те самые “лихие 90-е”, из которых мы с таким трудом выбрались, – сказал генерал-майор в комментарии для “Дни.ру”.

Кроме Белоруссии, никому в мире сильная Россия не нужна, уверен эксперт.

– Поэтому нас будут обвинять в агрессивном поведении и “недостаточной демократии”, хотя мы никого не пытаемся подмять под себя и всего лишь стараемся сохранить мир и порядок в собственной стране, – рассуждает Липовой.

По его мнению, санкции ударят прежде всего по самому Евросоюзу, а России они не страшны.

– Гораздо большее чувство омерзения вызывает тот факт, что все это – попытки самого обыкновенного грязного шантажа, прикрытого обтекаемыми политическими формулировками, – комментирует Липовой.

Он посоветовал европейцам решать собственные проблемы и не лезть в чужие дела.

– Россия сама разберется со своими задачами, без всяких “заграничных советчиков”, от которых всегда вреда было гораздо больше, чем пользы, – подытожил генерал.

В Евросоюзе потребовали от России освободить блогера Алексея Навального. Московский городской суд 2 фераля заменил ему условный срок по делу “Ив Роше” на реальный.

На этом фоне верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель констатировал серьезное ухудшение отношений России и Евросоюза. По его словам, в Брюсселе не исключают введения новых санкций против Москвы.