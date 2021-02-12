Отец Бритни Спирс не будет ее единственным опекуном: новые детали суда

12.02.2021, 14:54, Разное

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11 февраля в Лос-Анджелесе прошло очередное судебное заседание по делу об опекунстве над Бритни Спирс. В результате публичного слушания судья Бренди Пенни отказал отцу певицы, Джейми Спирсу, в единоличном контроле над ее финансами. Дело в том, что в ноябре 2020 года суд назначал финансовую компанию Bessemer Trust в качестве второго попечителя. Отец 39-летней артистки остался недоволен таким развитием событий и подал встречный иск. Но суд отклонил его претензию. Тем самым и он, и компания остались соопекунами в равной степени влияния.

Суд прошел на фоне выхода документального фильма о жизни и карьерном пути певицы и заявления возлюбленного Бритни, Сэма Асгари. Пару дней назад он публично осудил Джейми. Он опубликовал в Instagram пост, в котором сообщил, что считает Спирса “придурком” и “не уважает того, кто пытается контролировать их отношения”. Сама Бритни тоже опубликовала сообщение через несколько часов после того, как это сделал Сэм. Она написала: “Помните, что бы мы ни думали о человеке, это ничто по сравнению с тем, кто он в реальной жизни”. К тому же полгода назад беспокойство чрезмерным влиянием отца на жизнь Бритни высказала ее сестра, Линн Спирс, и начала процедуру по защите траста певицы. Она намерена заблокировать их без права доступа третьим лицам.

Бритни Спирс и Сэм Асгари

По информации The Guardian, следующие слушания по делу о том, кто имеет право распоряжаться внушительным состоянием звезды нулевых, назначены на 17 марта и 27 апреля.

Напомним, Бритни Спирс тщетно пытается избавиться от влияния отца, который в течение 13 лет является ее официальным опекуном и контролирует ее жизнь и финансы. Фанаты певицы строят теории заговора и пытаются разгадать тайные послания, которые она оставляет в соцсетях.