В Общественной палате резко осудили глумление Навального над ветераном

12.02.2021, 14:46, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

«С эфиров британского канала BBC и с американского канала CNN сняли комментарии по поводу поведения Навального в суде по делу об оскорблении ветерана. Негативные высказывания в адрес участников Второй мировой неприемлемы не только в России, но и в других цивилизованных странах», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Михаил Аничкин, комментируя поведения блогера Навального в суде.

«Поведение Навального выходит за рамки дозволенного. У человека или сдали нервы из-за того, что он не ожидал реального изменения меры наказания, либо он просто играет заученную роль для того, чтобы показать степень своего психологического состояния», – считает первый заместитель председателя Комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Михаил Аничкин, президент правления союза частных предприятий в сфере безопасности «Содружество миротворец».

В пятницу утром Навальный был доставлен в Бабушкинский суд Москвы, где продолжится рассмотрение уголовного дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. В ходе заседания Навальному многократно делали замечания из-за оскорбительных высказываний. Из-за такого поведения от участия в процессе отказался Артеменко. «Я боюсь умереть от эмоционального стресса в результате оскорблений, которые допускает в отношении меня Навальный», – сказал ветеран войны.

Для здорового российского общества темы, связанные с ветеранами Великой отечественной войны, являются святыми и не подлежат обсуждению, подчеркнул Аничкин. «Даже с эфиров британского канала BBC и с американского канала CNN сняли комментарии по поводу поведения Навального в суде по этому делу, потому что любое негативное высказывание, любая критика в адрес участников Второй мировой войны неприемлемы не только в России, но и в других цивилизованных странах, – указал собеседник. – Несмотря на то, что многие сейчас стараются подвергнуть ревизии некоторые итоги той войны и пересмотреть историю, некоторые темы остаются нетронутыми».

«В каждой стране существует закон, который должен выполняться ее гражданами, кем бы они ни были. Господин Навальный неоднократно говорил, что по отношению к нему никакие российские нормы не действуют, но как мы видим теперь, он это говорил зря. Он тоже житель РФ и теперь обязан ответить за свои поступки. Причем, Навальный позиционирует себя как умный человек, а значит не мог не знать, какую реакцию вызовет его поведение. Но давайте зададимся старым вопросом – кому это выгодно? Если начать над ним размышлять, то мы сразу поймем, в чем причины этой ситуации, и кто ей дирижирует», – заключил Аничкин.

Напомним, что первое заседание суда, на котором рассматривалось дело об оскорблении ветерана, состоялось 5 февраля. Во время заседания подсудимый Навальный несколько раз допустил резкие, граничащие с оскорблениями, высказывания в адрес истца. В середине дня заседание было прервано, потому что Артеменко стало плохо, ему вызвали скорую.

Дело было возбуждено минувшим летом из-за комментариев блогера к видео, в котором Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». Навальному вменяется статья за клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет.