Делегатам Всебелорусского собрания предложили выпить водки

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12.02.2021, 14:46, Новости дня
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Делегатам Всебелорусского народного собрания в заключительный день форума накрыли столы и предложили вино и по 100 грамм водки.

В фойе на нижнем этаже Дворца республики десятки столов были накрыты белыми скатертями, на них располагалась посуда и приборы, нарезки колбасы и сыра под пленкой, овощи, передает РИА «Новости».

Накануне, в первый день форума, во время перерыва делегатов угощали вареной гречневой кашей с курицей на шпажке, в связи с небольшой продолжительностью обеденной паузы участники потратили на трапезу чуть больше четверти часа. Алкоголя на столах не наблюдалось.

Заключительный день форума предлагается отметить красным и белым вином и водкой Finsky. На столах, рассчитанных на десятерых, стоят две пол-литровых бутылки крепкого напитка. Кормить будут супом, о чем свидетельствуют глубокий тарелки и половники. 

В четверг в Минске началось Всебелорусское народное собрание, в котором принимают участие почти 2,4 тыс. делегатов со всей республики. В первый день работы форума президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с двухчасовым обращением, в ходе которого изложил свой взгляд на происходящие в стране процессы и перспективы ее развития. Во второй день он выступил с короткой заключительной речью.



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