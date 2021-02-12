 

Губерниев отреагировал на запрет логотипа СБР для российских биатлонистов на ЧМ

12.02.2021, 14:46, Новости дня
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о новых ограничениях, введенных против российской команды на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке.

Международный союз биатлонистов (IBU) ограничил на время ЧМ использование официального названия «Союз биатлонистов России» и цветного логотипа СБР в модифицированном виде без изображения российского флага.

«Во время соревнований начинать прессовать команду и СБР? Методичка дошла до Словении?» – прокомментировал эту новость Губерниев в своем Telegram.

ЧМ по биатлону проходит в Поклюке ­– горном плато на северо-западе Словении. Соревнования проходят с 10 по 21 февраля. Российские спортсмены выступают под флагом Союза биатлонистов России.



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