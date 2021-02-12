Губерниев отреагировал на запрет логотипа СБР для российских биатлонистов на ЧМ
12.02.2021, 14:46,
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о новых ограничениях, введенных против российской команды на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке.
Международный союз биатлонистов (IBU) ограничил на время ЧМ использование официального названия «Союз биатлонистов России» и цветного логотипа СБР в модифицированном виде без изображения российского флага.
«Во время соревнований начинать прессовать команду и СБР? Методичка дошла до Словении?» – прокомментировал эту новость Губерниев в своем Telegram.
ЧМ по биатлону проходит в Поклюке – горном плато на северо-западе Словении. Соревнования проходят с 10 по 21 февраля. Российские спортсмены выступают под флагом Союза биатлонистов России.
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