Создана новая технология современного строительства

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12.02.2021, 14:40, Новости дня
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Специалисты из Университета Пердью предлагают радикально изменить технологии строительства зданий. По их мнению, на сегодня создано немало новейших технологий, роботов и материалов для того, чтобы существенно сократить сроки строительства и удешевить его.

В частности, роботы помогут справиться с дефицитом рабочей силы, отмечают эксперты. Например, команда Purdue разработала специальную механическую руку с зажимом, которая самостоятельно может устанавливать и крепить строительные конструкции.

Разработаны также алгоритмы компьютерного зрения, позволяющие различным видам робототехники самостоятельно ориентироваться на площадке. И таких инноваций накопилось уже много, говорят эксперты.



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