Беременная жена Павлика засветила грудь и рассказала, что собирается на море

12.02.2021, 14:36, Новости дня

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Жена украинского певца Виктора Павлика, его концертный директор Екатерина Репяхова, которая вскоре станет мамой, 11 февраля поделилась фото в черном топе с глубоким декольте и клетчатом жакете.

“По-особенному счастлива сейчас. (…) После ночи всегда наступает рассвет. Впереди концерты. Каждый день я чувствую шевеление малыша все больше. На пути в Украину моя машинка. А в мыслях, что взять с собой на море. И это все результат моих стремлений и упорства. Никогда не сдавайтесь. Знайте, вы способны на все”, – написала она.

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Публикация от Катя Павлик (Репяхова) (@repyahovakate)

Павлик и Репяхова познакомились в ноябре 2015 года, а в 2018-м она стала его концертным директором.

В мае 2020 года пара зарегистрировали отношения, но сообщила об этом спустя две недели после события. Они планировали также со временем провести торжественную свадебную церемонию для родных, подобрав для этого мероприятия еще один наряд, но из-за смерти младшего сына певца Павла Павлика, матерью которого является Созаева, торжество было отложено.

10 января 2021 года стало известно, что Репяхова и Павлик вскоре станут родителями. По словам Репяховой, она должна родить в июне, а на осень запланирована торжественная свадебная церемония.

Для избранницы артиста это будет первый ребенок. У Павлика от предыдущих отношений есть сын Александр и дочь Кристина. Они – единокровные брат и сестра.

В январе 2021 года экс-жена Павлика Созаева заявила, что ей было тяжело 25 лет жить в браке с артистом, но от развода ее удерживал ребенок и ответственность.

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