 

“Как карточный домик сложился”. В РФ прогремел взрыв в супермаркете

12.02.2021, 14:36, Новости дня
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12 февраля взрыв газа полностью разрушил здание супермаркета “Магнит” в северо-западной части Владикавказа. Об этом пишет ТАСС.

Он “как карточный домик сложился”, сообщили агентству в пресс-службе МВД по Северной Осетии.

Причиной взрыва в супермаркете могла стать неисправность газового оборудования, рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

Видео первых минут после взрыва опубликовал в соцсети Twitter пользователь под именем Олег. Великий князь.

“Взвыв под окном будит лучше всякого будильника. Через несколько секунд после взрыва”, – прокомментировал он.

Взвыв под окном будит лучше всякого будильника. Через несколько секунд после взрыва. Владикавказ pic.twitter.com/0QSqgNVWUg

— Олег. Великий князь * Актер, режиссер, художник (@Oleg_Ilchenko) February 12, 2021

По информации российского агентства “Интерфакс”, спасатели пока не нашли пострадавших. На момент взрыва в супермаркете находился ювелир Зураб Засеев, он сам выбрался из-под завалов.

Ударная волна также повредила стекла в соседних жилых домах. В районе взрыва осуществляются обходы многоэтажных домов, написал в Instagram глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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