 

“Я привел ее в костюмерную и сказал: “Это моя дочь, но забудьте о ее фамилии”. Сенцов рассказал, чем занимается его старшая дочь

12.02.2021, 14:36, Новости дня
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Украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов в передаче “Гончаренко рулить”, которая 11 февраля вышла на “5 канале”, заявил, что его старшая дочь Алина учится на дизайнера костюмов.

“Она работала немного на [cъемках фильма] “Носорог” (Сенцов является режиссером этой картины. – “ГОРДОН”) Я привел ее в костюмерную и сказал: “Это моя дочь, но забудьте о ее фамилии. Просто она ваша студентка, пусть учится. К ней отношение, как ко всем. Я не люблю кумовство”, – рассказал Сенцов.

По его словам, сейчас Алина стажируется у него на другом проекте, не уточнив его название.

При этом Сенцов отказался отвечать на вопрос ведущего передачи, нардепа Алексея Гончаренко, о том, кто является матерью его младшей дочери Эммы.

“Я о своей личной жизни не буду говорить. Я что-то говорю, но очень кратко. Я уже все сказал”, – резюмировал он. 

ВИДЕОВидео: 5 канал / YouTube

Сенцов был приговорен в России к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Режиссер своей вины не признал.

Вернулся Сенцов в Украину из колонии в РФ 7 сентября 2019 года вместе с еще 34 узниками Кремля, которых отпустили в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.

19-летняя Алина и 17-летний Владислав – дети Сенцова от первого брака. О рождении третьего ребенка – дочери Эммы – режиссер сообщил 5 февраля 2021 года, не назвав имя матери.

Вскоре выяснилось, что ребенка 16 декабря родила украинская поэтесса и активистка Юлия Бабич.

После того как Сенцов рассказал о своем третьем отцовстве, Бабич на своей странице в Facebook заявила, что “рожала ребенка не кому-то”.

“Моей дочери почти два месяца. Я – мама своего ребенка; я его не рожала кому-то”, – заявила она. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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