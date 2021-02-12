 

Маски сорваны: Лукашенко назвал себя авторитарным руководителем

12.02.2021, 14:20, Разное
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В ходе очередного выступления президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к предпринимателям. Глава белорусского государства подчеркнул, что страна нуждается в продвинутых и инициативных гражданах. Однако он настоятельно призвал бизнесменов направить свою деятельность во благо государства.

Лукашенко заявил, что будет препятствовать тем, кто его не послушает, как настоящий “авторитарный руководитель”. Он добавил, что если частные предприниматели хотят одинаковых условий с государственными компаниями, то им придётся нести ответственность за своих сотрудников. Однако Батька тут же оговорился и заверил присутствующих, что руководство страны будет лишь пристально следить за бизнесменами, но не расправляться с ними, сообщает телеканал “360”.

Видимо, поняв, что было сказано много лишнего, Александр Лукашенко продолжил оправдываться, но едва ли у него это вышло. Белорусский лидер признался, что тысячи людей пытаются его свергнуть. Политик считает, что они хотят занять его место, но не понимают, что президент не является монархом. Также Лукашенко заверил, что не боится инакомыслия и поклялся, что готов говорить с людьми самых разных мировоззрений. Но тут же добавил, что в стране не хватает конкуренции, развития и новых идей.



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