Идея пришла случайно: как создавался фильм “Одиноким предоставляется общежитие”

12.02.2021, 14:20, Разное

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Драматург Аркадий Инин, однажды открыв газету, заметил

объявления о знакомствах. Одинокие мужчины и женщины искали себе пару. Публикаций

было много, поэтому писатель пришел к выводу, что тема поиска спутника жизни действительно

актуальна.

Материал для сценария Инин собирал в общежитии

одного из предприятий Москвы. Работники и работницы станкостроительного завода

имени Орджоникидзе с удовольствием поделились с Аркадием Яковлевичем историями

из реальной жизни. Писатель услышал много жалоб от женщин. Прекрасные дамы

никак не могли найти личное счастье. Инин понял, что в общежитии не хватает…

свахи. Драматург решил сконцентрировать сюжет вокруг женщины, занимающейся устройством

чужих браков.

Интересно, что название фильма – “Одиноким предоставляется общежитие” тоже взято из газет. Этой фразой обычно заканчивались объявления о поиске сотрудников на предприятие.

Описывая сваху Веру Голубеву, Аркадий Инин старался разрушить

общепринятое представление о женщинах, занимающихся устройством чужого счастья.

Свахи в умах советских граждан ассоциировалась с вороватыми бабками из деревни.

Инин желал исправить это. Главную героиню фильма “Одиноким предоставляется

общежитие” он писал специально под актрису Наталью Гундареву.

Актера на роль коменданта общежития Виктора Фролова нашли без

проб. Артисту Александру Михайлову хватило одного разговора с режиссером

картины Самсоном Самсоновым. Михаилов имел много общего с главным героем

фильма. Артист, как и его персонаж, в прошлом моряк – был в плавании по Берингову,

Японскому и Охотскому морям. Именно Александр Михайлов придумал для Виктора

Фролова особую примету – большой шрам на лице.

Специально для актрисы Елены Драпеко режиссер Самсон

Самсонов придумал героиню Ниночку. Драпеко пробовалась на роль Голубевой, но

выглядела в ней неорганично. Зато Елена идеально попала в образ модницы-блондинки.

Экранного мужа Елены Драпеко сыграл Фрунзик Мкртчян. Артист обожал

своего персонажа Вартана, поэтому полностью переделал его под себя. Мкртчян

даже сочинял реплики для героя.

Основные декорации для съемок фильма “Одиноким

предоставляется общежитие” выстроили в павильонах “Мосфильма”. На киностудии

воссоздали комнаты работниц, кабинеты руководства, кухню. Часть сцен снимали

на реальной ткацкой фабрике в Иваново. Некоторые эпизоды были созданы на стройке

оного из зданий Московского института химической физики.

Интересные факты о фильме “Одиноким предоставляется

общежитие”