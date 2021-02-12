 

Российские фигуристы предложили ISU заменить гимн на музыку Чайковского

12.02.2021, 13:52, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Федерация фигурного катания на коньках РФ (ФФККР) одобрила музыкальный фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского в качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов сборной РФ на чемпионате мира, сообщил президент ФФККР Александр Горшков.

«Федерация фигурного катания на коньках России, проконсультировавшись с нашими ведущими специалистами Еленой Чайковской, Татьяной Тарасовой, Тамарой Москвиной, Алексеем Мишиным, согласилась с идеей использования в качестве замены гимна на награждении наших фигуристов на чемпионате мира первого концерта Чайковского», – передает РИА «Новости» слова Горшкова, отметившего, что соответствущая инициатива направлена в Международный союз конькобежцев (ISU).

Также глава федерации сообщил, что официальное название российской команды на чемпионате мира будет звучать как FSFR. «Будет именно такая аббревиатура», – добавил Горшков.

Напомним, в декабре CAS запретил российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Также представителям российской власти на два года запретили посещать Олимпиады.

В среду ISU утвердил музыкальный фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского для награждения представителей сборной РФ по конькобежному спорту и шорт-треку на чемпионатах мира.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.08 / Путин дал поручение о ликвидации вреда экологии в Усолье-Сибирском

08.10 / Грузия задолжала РФ больше всех остальных стран

04.11 / В Сенат США впервые избрали трансгендера

18.09 / Главы МИД стран ЕС решили провести неформальную встречу с Тихановской

07.08 / Задержанного главу штаба кандидата в президенты Белоруссии Черечня будут судить

10.10 / Появились детали о новом внедорожнике от Honda

17.11 / Defense News призвал Байдена поладить с Москвой в Арктике

17.12 / Зимняя сессия ПАСЕ пройдет в гибридном формате. Украинская делегация подтвердила участие

21.07 / СБУ открыла еще одно уголовное производство в связи с захватом заложников в Луцке

10.08 / На улицах Минска вновь появились автозаки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска