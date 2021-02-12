Российские фигуристы предложили ISU заменить гимн на музыку Чайковского

12.02.2021, 13:52, Новости дня

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Федерация фигурного катания на коньках РФ (ФФККР) одобрила музыкальный фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского в качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов сборной РФ на чемпионате мира, сообщил президент ФФККР Александр Горшков.

«Федерация фигурного катания на коньках России, проконсультировавшись с нашими ведущими специалистами Еленой Чайковской, Татьяной Тарасовой, Тамарой Москвиной, Алексеем Мишиным, согласилась с идеей использования в качестве замены гимна на награждении наших фигуристов на чемпионате мира первого концерта Чайковского», – передает РИА «Новости» слова Горшкова, отметившего, что соответствущая инициатива направлена в Международный союз конькобежцев (ISU).

Также глава федерации сообщил, что официальное название российской команды на чемпионате мира будет звучать как FSFR. «Будет именно такая аббревиатура», – добавил Горшков.

Напомним, в декабре CAS запретил российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Также представителям российской власти на два года запретили посещать Олимпиады.

В среду ISU утвердил музыкальный фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского для награждения представителей сборной РФ по конькобежному спорту и шорт-треку на чемпионатах мира.