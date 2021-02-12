Ветеринары проверили окрашенных в зеленый цвет собак в Подмосковье

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12.02.2021, 13:52, Новости дня
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В Подмосковье ветеринары проверили испачкавшихся в зеленой краске собак: они нашли мешки с краской, сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Несколько собак, окрашенных в зеленый цвет, нашли в подмосковном городе Подольск, куратор сообщества защиты животных «Зоощит» сообщил РИА «Новости», что краситель не токсичен.

О собаках стало известно несколько недель назад, о них сообщали жители Подольска. По данным организации, животные здоровы, стерилизованы, вакцинированы и чипированы.

«Ветеринарные специалисты министерства выехали с проверкой по факту обнаружения в Подмосковье собак со странной окраской шерсти. Собак обнаружили в Подольске на улице Плещеевская, вблизи дома №35. После обследования местности, в 200 метрах от нахождения собак был найден заброшенный хозяйственный блок. В хозблоке лежат мешки с сухой зеленой краской. Собаки спят в этом хозблоке рядом с мешками и на них. Все собаки с бирками, не агрессивные, наоборот, очень дружелюбные», – сообщил Воскресенский.

В четверг в Нижегородской области местные жители заметили стаю собак, окрашенных в голубой цвет. Пользователи опубликовали фотографии стай животных, бегающих в промышленной зоне рядом с городом Дзержинск.



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