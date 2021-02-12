Диетолог Королева рассказала о связи между ожирением и генетикой

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12.02.2021, 13:48, Разное
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Врач-диетолог Маргарита Королева пояснила о присутствии связи между лишним весом и генетикой. По его словам, предрасположенность к ожирению является генетической, однако в этой теме есть определенные нюансы.
В ходе проведения исследований исследователи выявили множество генов, связанных с данной проблемой. Несмотря на это, оставаться стройным можно, если человек ведет правильный образ жизни. В детстве формируются правила пищевого поведения. Из-за вредных привычек, в частности, переедания, начинает давать о себе знать ожирение.

Если на фоне лишнего веса к взрослому возрасту человеку накопил ряд хронических проблем, необходимо сдать лабораторные анализы и проконсультироваться с врачом. Чтобы похудеть, необходимо придерживаться пошаговой программы. По словам диетолога, в данном случае важно изменить метаболические процессы. Если это удастся сделать, человек в долгосрочной перспективе будет поддерживать нормальный вес.

Источник: riafan.ru



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