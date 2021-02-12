Глава оргкомитета Олимпиады в Токио уходит в отставку после сексистских высказываний

12.02.2021, 13:42, Новости дня

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Глава оргкомитета Олимпийских игр в Токио Есиро Мори уходит в отставку из-за высказываний в отношении женщин. Об этом сообщает издание Japan Times.

Мори занял должность главы оргкомитета восемь месяцев назад. Своим преемником на должности Мори назвал 84-летнего бывшего президента Японской футбольной ассоциации Сабуро Кавабучи, однако японские чиновники выступили против такой кандидатуры.

Отставка Мори вызвана скандалом с сексистскими замечаниями в адрес женщин во время встречи 3 февраля с членами Олимпийского комитета Японии.

Тогда он заявил, что, если одна женщина – член совета директоров поднимает руку, чтобы сказать что-то, все остальные тоже чувствуют потребность говорить. По его мнению, при увеличении количества женщин в совете директоров время их выступления необходимо ограничить, так как им трудно остановиться говорить и это “раздражает”.

В последствии он попытался извиниться, но только усугубил ситуацию. Из-за скандала более 500 волонтеров отказались от участия в Олимпийских играх, а ряд корпоративных спонсоров выразили обеспокоенность по поводу рисков, связанных с поддержкой Игр после такого скандала.

Кроме того, по меньшей мере три участника эстафеты олимпийского огня также отказались от участия.

Летние Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа, из-за распространения коронавирусной инфекции тогдашний премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах приняли решение перенести их на год.

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга высказывал уверенность в том, что страна проведет Игры в 2021 году. В интервью JoongAng Ilbo министр по делам административной реформы Таро Коно говорил, что это будет возможно лишь при условии проведения вакцинации.

МОК и организаторы соревнований заявляли, что еще один перенос Олимпиады 2020 невозможен, она состоится в 2021 году или никогда. Старт Игр в Токио запланирован на 23 июля.

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