Мнение: Протухшая эротика
12.02.2021, 13:30,
Разное
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Почему порнография старых времён теперь выглядит комично.
Старые фильмы, фотографии, нередко и картины в музеях с обнажённой натурой теперь вызывают смех и неловкость. Почему то, что возбуждало предков, потомкам кажется совершенно не сексуальным? Что общего у немецких фильмов про сантехников и фресками Микеланджело? В преддверии дня св. Валентина искусствовед Софья Багдасарова рассказывает об омерзении и страсти.
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https://fitzroymag.com/cultura/protuhshaja-jerotika/
Источник: Шакко
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