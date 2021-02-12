Мнение: Протухшая эротика

12.02.2021, 13:30, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Почему порнография старых времён теперь выглядит комично.

Старые фильмы, фотографии, нередко и картины в музеях с обнажённой натурой теперь вызывают смех и неловкость. Почему то, что возбуждало предков, потомкам кажется совершенно не сексуальным? Что общего у немецких фильмов про сантехников и фресками Микеланджело? В преддверии дня св. Валентина искусствовед Софья Багдасарова рассказывает об омерзении и страсти.

Читать дальше:

https://fitzroymag.com/cultura/protuhshaja-jerotika/