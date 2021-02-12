 

Песков ответил на вопрос о здоровье Путина: Я не лечащий врач

12.02.2021, 13:26, Разное
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Пресс-секретарь сообщил, что у Владимира Путина отменное здоровье.
Глава страны регулярно делает все необходимые прививки.

При этом Песков предпочел не отвечать на вопрос, прошел ли уже
президент вакцинацию от гриппа. “Вы у меня просите историю болезни… Я не
лечащий врач”, – приводит его слова RT.

Отметим, что российский лидер пока не сделал прививку от COVID-19. Президент не исключил, что может пройти эту процедуру в конце лета или начале осени после консультации со специалистами.

Как передает газета “Коммерсантъ”, у главы страны есть целый прививочный план. Путин сообщил, что ему предстоит пройти вакцинацию от гриппа и пневмококка. Лидер подчеркнул, что одновременно два раза прививаться нельзя.

Напомним, массовая вакцинация от коронавируса в России началась 18 января. Привиться от COVID-19 могут все категории граждан. Ожидается, что в этом году процедуру пройдет около 60% населения страны.

Ситуация с распространением вируса в стране постепенно улучшается. Суточный прирост заразившихся держится на уровне 14-15 тысяч. По прогнозам экспертов, власти начнут снимать ограничения ближе к лету.

На днях стало известно об ослаблении мер защиты в двух регионах. Масочный режим в Удмуртии и Чечне теперь носит рекомендательный характер. При этом власти советует носить средства защиты тем, кто входит в группу риска.



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