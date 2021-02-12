 

Популярное лекарство от артрита снижает риск смерти госпитализированных пациентов с COVID-19

12.02.2021, 13:24, Разное
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Тоцилизумаб относится к группе моноклональных антител. Он действует на рецепторы к воспалительному медиатору интерлейкину-6. Этот вещество играет роль в осложнениях коронавирусной инфекции, поэтому в феврале прошлого года китайские ученые предположили, что препарат поможет подавить воспалительную реакцию при COVID-19 и улучшить выживаемость пациентов.

В июне Итальянское агентство лекарственных средств (AIFA) досрочно прекратило испытания тоцилизумаба в лечении коронавирусной пневмонии из-за неэффективности. Исследования проводились на довольно ограниченной выборке: всего 123 пациента. В январе об очередной неудаче препарата заявили бразильские ученые: клинические испытания с участием 129 пациентов также было досрочно завершено в связи с более высокой смертностью среди людей, получавших тоцилизумаб: 17% по сравнению с 3%.

Накануне, 11 февраля, были опубликованы результаты исследования тоцилизумаба в условиях стационара, которые проводились в рамках британских клинических испытаний RECOVERY, где изучаются перспективные препараты от коронавируса. В исследовании сравнивались данных 2022 госпитализированных пациентов с COVID-19, которые получали препарат внутривенно, с 2094 больными, проходивших стандартную терапию. Около 82% пациентов в обеих группах получали  дексаметазон, который в июне доказал высокую эффективность в лечении пациентов с тяжелым течением COVID-19 в стационаре.

Результаты показали, что тоцилизумаб снижает смертность госпитализированных пациентов: за 28 дней наблюдений скончались 596 (29%) людей в группе препарата, и 694 (33%) пациентов в контрольной группе. Кроме того, пациенты, получавшие лекарство от артрита, с меньшей вероятностью нуждались в искусственной вентиляции легких по сравнению с больными на стандартной терапии — 33% против 38%.

«Теперь мы знаем, что преимущества тоцилизумаба распространяются на всех пациентов с COVID с низким уровнем кислорода и значительным воспалением», – заявил Питер Хорби, профессор новых инфекционных заболеваний Оксфордского университета, возглавивший исследования RECOVERY. Ученый добавил, что тоцилизумаб может значительно дополнить преимущества дексаметазона в лечении тяжелых пациентов с COVID-19.

 



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