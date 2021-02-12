Мнение: США — родина нацизма?

12.02.2021, 13:18, Разное

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Апокалипсис (Эль Греко, «Снятие пятой печати»)

На первый взгляд такой вопрос совершенно абсурден. Википедия, кладезь премудрости, извещает просвещенную публику о том, что нацизм это «тоталитарная ультраправая идеология, являющаяся формой фашизма с элементами расизма и антисемитизма». Но не все в этом определении так уж и бесспорно. Всё же имя этому политическому строю дала НСНРП — национал-социалистическая немецкая рабочая партия Германии — исповедовавшая национал-социализм (Nationalsozialismus). Именно национализм на первом месте, а социализм лишь, как социально-экономическая база обеспечения благосостояния всех представителей нации «ариев». Поэтому политкорректное «элементы расизма» и упор на фашизм, имеющий к нацизму весьма опосредованное отношение, призваны лишь обелить национализм и расизм, которые до сих пор являются главным оружием Дьявола, подталкивающего человечество к апокалипсису.

Клановость (семейственность, трайбализм и т.п.), национализм и расизм имеют глубокие физиосоциологические корни. Многие виды живых организмов — от бактерий до млекопитающих — выработали биохимические, физиологические и социобиологические механизмы самоизоляции и подавления не столько других видов, сколько популяций собственного вида. Но при этом всё же первостепенное значение для сохранения вида имеют биохимические, физиологические и социобиологические механизмы, обеспечивающие гармоничное взаимодействие всех форм живого, т.е. симбиоз в различных формах.

В истории человечества национализм и расизм проявлялись всегда, но начали приобретать чудовищный масштаб лишь в пору великих географических открытий, когда технологические возможности одних наций и рас позволили безнаказанно изымать ресурсы у других наций и рас. И в этом отношении Северо-Американские Соединенные Штаты (САСШ) превзошли все другие государства.

Всё в той же Википедии находим, что «социализм — политическая идеология и движение, целью которого является стремление к более справедливой социальной и экономической организации общества». Но общество неоднородно! Справедливое для одних страт может быть несправедливым для других. Сначала в САСШ для обеспечения справедливой социальной и экономической организации для белых членов общества были практически поголовно истреблены краснокожие индейцы — коренные жители северной Америки. Потом для этих же целей из Африки были завезены большие массы негров, изначально предназначенные обеспечивать безбедную жизнь белых людей. В итоге в США к началу XX века стали государством, обеспечивающим справедливую социальную и экономическую организацию общества и приемлемый уровень благосостояния для всех белых граждан страны (и многочисленных эмигрантов из Европы), т.е. фактически социально-ориентированным или социалистическим государством. Так что немецкий национал-социализм по сути калька с социал-расизма США. Это при том, что этнического дискреминации при таком социализме для белых, практически не было, т.е. формально это не был нацизм. Хотя, несомненно, в обществе США есть явное разделение на основе национальной принадлежности: у представителей разных европейских наций «не совсем одинаковый» уровень благосостояния и «далеко не равные» возможности в его повышении.

Стоит заметить, что социал-расизм никакого отношения к социал-дарвинизму не имеет. Социал-дарвинизм, по современной терминологии социобиология или этология, не делает упор на физиологические различия людей, имеющие генетическую природу. В противоположность этому, именно в генетических различиях наций и рас приверженцы национализма и расизма видели обоснование правильности их политических и социал-экономических теорий. Именно поэтому лидеры нацистской Германии всячески поддерживали развитие формальной генетики и евгеники, а их приспешники в СССР боролись с «мичуринской биологией».

«Птицы с одинаковым оперением сбиваются в стаю». Но если стая становится слишком большой, то у её членов начинается нехватка ресурсов, они слабеют, в стае начинается эпизоотия и стая, в итоге, гибнет. Механизм саморегуляции на основе синергетических механизмов — и ничего иного. То же произошло и с нацистской Германией. Ей не хватало ресурсов для обеспечения высокого уровня благосостояния «избранной нации», поэтому пришлось добывать их на стороне. Это противопоставило нацистский режим Германии всему мiру. «Неарийцев», нежелающих влачить жалкое существование во имя рейха ариев, оказалось слишком много.

В другом государстве — Южно-Африканской Республике — попытка сохранения социализма для белого меньшинства и решения расового конфликта путем установления в 1948 году апартеида провалилась. Через шестьдесят лет черное большинство захватило власть. При этом ЮАР остается самой развитой республикой на Африканском континенте. Уровень преступности в современной ЮАР — один из самых высоких в мире. Причем жертв преступлений среди белых непропорционально больше. Многие белые бегут в другие страны, в том числе даже в Россию. Черный расизм и сегрегация наоборот.

Еще раньше, в 1960 — 1980-ых годах, дискредитировала себя политика расовой сегрегации и в США. Более того, если в то время дискриминации подвергалось черное население страны, то в 2020-2021 гг. возникло движение Black Lives Matter (Жизни чёрных важны), ставшее по сути идеологией негритянского национализма. При этом движение поддерживает Б.Сандерс и другие американцы, позиционирующие себя как социалисты! Однако внутренних ресурсов для того, чтобы обеспечивать жизнедеятельность социально-ориентированного государства, в США недостаточно, а внешних ресурсов стало не хватать. Поток переселенцев в США из Южной Америки блокируется, а из других стран сокращается потому, что руководство многих из них взяло курс на развитие собственных эффективных экономик — желающих влачить жалкое существование во имя процветания США становится всё меньше. Несмотря на пока ещё колоссальную экономическую и военную мощь эту страну может постичь участь нацистской Германии.

После распада СССР национальные государства, возникшие на постсоветском пространстве, сохранили черты социалистических, многие даже закрепили это в своих конституциях. Главная проблема постсоветских стран состоит в искоренении интернационализма, символом которого является русский язык, бывший в Советском Союзе языком межнационального общения. Методы борьбы с русским языком разные. В одних странах попросту вырезают русских, в других русских лишают гражданских прав, в третьих запрещают говорить на русском языке. Помимо выдавливания носителей русского языка, ряд стран переводит национальную письменность с кириллицы на латиницу или арабский алфавит, вводят другие языки, как языки межнационального общения. Национализм во всех постсоветских странах расцвёл в полной мере, но, при отсутствии социализма даже для титульных наций, не привёл ни одну из них к процветанию.

Среди государств, сформированных на идеях национальной исключительности и социализма, самыми успешными оказались скандинавские страны и Финляндия. Успешное развитие этих стран было основано на их ориентации прежде всего на собственные ресурсы при осознании всем населением недружественности (или даже враждебности) окружающих их государств. Однако и эти их «скрепы» в настоящее время не столь прочны. Чрезмерный уровень потребления большинства населения этих стран вызывает необходимость поиска ресурсов во вне. Прежде всего людских. Их этнический состав меняется. Не исключено, что когда-то пришельцы (или привозцы) сформируют что-то вроде Black Lives Matter — как показывает опыт Германии (да и других стран) пришельцы с большим трудом интегрируются в общества, принявшие их. Искусственное привнесение этнического многообразия в мононациональные государства, политика мультикультурализма обречена на возникновение большого числа проблем. Птицы с одинаковым оперением сбиваются в стаю, а стая может начать диктовать условия жизни менее организованным «птицам». Одна страна — одна культура. Разные культуры — разные страны, тогда будут сведены к минимуму внутригосударственные проблемы. Нет ничего страшнее, чем гражданские войны. Межгосударственные проблемы решаются легче. Физиосоциология и ничего более. В подходе к решению национального вопроса В.И.Ленин был прав!

Воинствующий национализм — величайшее зло. Приравнивание коммунизма к нацизму — ни что иное, как обеливание национализма, дискредитация интернационального социалистического движения на основе приписывания ему пороков нацизма. Пропаганда подобной позиции — форма борьбы реальных нацистских государств за внешние ресурсы для обеспечения безбедного и, как правило, праздного существования собственных «титульных» наций. В мировом масштабе нацизм (государственный социальный паразитизм на национальной почве) — прямой путь к апокалипсису в горниле термоядерной войны.

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