Звезда “Великолепного века” Мерьем Узерли отметила день рождения дочери в необычном образе

12.02.2021, 13:06, Разное

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Актриса Мерьем Узерли, сыгравшая в сериале “Великолепный век” роль Хюррем Султан, отпраздновала седьмой день рождения своей старшей дочери Лары от турецкого бизнесмена Джана Атеша. Жених и отец ее будущего ребенка бросил Мерьем на 4-м месяце беременности и до сих пор не принимает никакого участия в жизни дочери.

Актриса, которая месяц назад стала мамой во второй раз, устроила Ларе костюмированную вечеринку. Она нарядилась в красно-синий костюм Супер Марио из известной игры конца 90-х и украсила весь дом шариками и игрушками. Двухъярусный торт тоже был оформлен в стиле этой игры.

С днем рождения, моя Лара! 7 лет! Лили, мама и папа очень тебя любят! Пусть Бог защитит всех детей в этом мире,

— написала она в Instagram.

На фотографиях, которые актриса опубликовала в Сети, сложно понять, кто был среди гостей — она тщательно скрывает свою личную жизнь, не говоря даже, кто отец ее новорожденной дочери. Но подписчики предположили, что им может быть мужчина в костюме дракона на общем снимке.

Напомним, первая беременность актрисы сопровождалась скандалом почти мирового масштаба. Летом 2013 года, в разгар съемок третьего сезона исторического сериала, Мерьем разорвала контракт с продюсерами сериала, уехав на родину в Германию. Поклонники писали создателям “Великолепного века” гневные и слезные письма, просили вернуть “их любимую Хюррем”, но все было тщетно. В официальном заявлении кинокомпании говорилось, что актриса отказалась от съемок из-за физического недомогания и нервного срыва. Позже роль Хюррем отдали другой актрисе, частично изменив ход сюжета. Лару Узерли родила 10 февраля 2014-го, после чего вновь вернулась в Турцию и стала сниматься в кино. Однако сейчас она снова живет в Берлине.

Мерьем Узерли с дочерьми