 

В МИД пояснили слова Лаврова разрыве отношений с ЕС

12.02.2021, 12:58, Новости дня
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Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если он состоится по инициативе Брюсселя, РФ со своей стороны призывает к сотрудничеству, заявили в российском МИД.

«Мы готовы к разрыву, если он пройдет по инициативе ЕС. Со своей стороны настойчиво призываем еэсовцев к равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству, о чем и сказал Сергей Лавров», – пояснили в дипведомстве, передает ТАСС.

Ранее СМИ со ссылкой на Лаврова сообщили, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономик.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что смысл заявлений министра иностранных дел исказили – Москва инициатором такого разрыва не будет.



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