Ученые нашли скелеты пиратов «Черного Сэма» на затонувшем корабле XVIII века

12.02.2021, 12:54, Разное

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Археологи полагают, что им удалось найти останки людей, входивших в команду знаменитого пирата Сэмюэла Беллами, имевшего прозвище «Черный Сэм». Они изучили вероятное место гибели корабля XVIII века Whydah Gally, на котором «Черный Сэм» плавал во время рейдов.

Согласно исторической хронике корабль Whydah Gally затонул возле полуострова Кейп-Код в 1717 году. Обнаружить его обломки удалось в 1984 году, с тех пор он стал объектом исследования. При этом изучают его не только историки и сотрудники Музея пиратов Уайда в Вест-Ярмуте, но и дайверы.

Несколько лет назад в Девоне был найден предполагаемый потомок «Черного Сэма». Археолог Барри Клиффорд отметил, что они хотят изучить ДНК останков, а потом сравнить с результатами экспертизы образцов ДНК вероятного родственника пирата. Однако исследователи добавляют, что они не могут точно сказать, был ли на борту корабля во время крушения Сэмюэл Беллами, но Whydah Gally был его основным кораблем во всей эскадре.

Источник: rg.ru