«Хотелось любви, а не грязи»: Волочкова прокомментировала разрыв с «мужчиной мечты»

12.02.2021, 12:54, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Известная российская балерина Анастасия Волочкова в рамках интервью пояснила о разрыве с «мужчиной мечты». Таковым она называла бизнесмена Бахтияра Салимова, с которым совершенно случайно познакомилась во время гастрольного тура.

Романтическая история началась 14 февраля, в этот праздничный день она познакомилась с мужчиной, который перевернул ее мир. С Салимовым у Волочковой были самые трогательные отношения, где присутствовала страстная любовь. Из-за него танцовщица не спала по ночам, поскольку пара постоянно говорила по телефону.

Отношения на расстоянии продлились девять месяцев. По словам Волочковой, пара рассталась из-за появления сплетен, которые распространяло окружение Салимова. Бизнесмен жил во Владивостоке, а балерина находилась в Москве, постоянно летать друг к другу было очень тяжело.

Три недели назад Анастасия Волочкова пояснила о расставании с тайным возлюбленным. Известно, что инициатором разрыва выступила именно она. На вечеринке по случаю 45-летия блондинки, избранник отсутствовал.

Источник: vm.ru