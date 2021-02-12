 

ЕС призвал Украину выполнять обязанности в рамках программы макрофинансовой помощи и продолжать сотрудничество с МВФ – Совет ассоциации

12.02.2021, 12:48, Новости дня
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Евросоз призвал Украину выполнять политические обязательства в рамках текущей программы макрофинансовой помощи, а также продолжать сотрудничество с Международным валютным фондом. Об этом говорится в совместном заявлении по результатам 7-го заседания Совета ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое опубликовано на сайте украинского правительства 12 февраля.

В Совете ассоциации заявили, что признают усилия Украины в поддержке макроэкономической и финансовой стабильности.

“Обе стороны отметили выплату Украины €1,1 млрд в 2020 году по двум программам макрофинансовой помощи ЕС. Евросоюз призвал Украину выполнять свои политические обязательства в рамках текущей программы макрофинансовой помощи, направленной на борьбу с COVID-19, и продолжать тесное сотрудничество с Международным валютным фондом. Совет ассоциации подтвердил важность необратимости реформ в банковском секторе, в частности в связи с национализации “ПриватБанка”, подчеркнув важность осуществления правосудия в отношении лиц, ответственных за масштабное мошенничество в “ПриватБанке”, и возвращения активов”, – говорится в заявлении.

В декабре Европейская комиссия от имени Европейского союза выделила Украине €600 млн в рамках программы макрофинансовой помощи по борьбе с COVID-19. Это первый транш из запланированных €1,2 млрд финансовой помощи.

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил министр финансов Сергей Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца года, но этого не произошло.

21–23 декабря 2020 года миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января. Комментируя сроки выделения следующего транша МВФ, директор пресс-офиса миссии Фонда в Украине Джерри Райс сказал, что сначала надо изучить политику экономического развития и проведения реформ в стране.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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