Верещук: Базовый доход работающего украинца должен быть не меньше 15 тыс. грн

12.02.2021, 12:48, Новости дня

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В Украине базовый доход работающих граждан должен быть не меньше 15 тысяч гривен, считает народный депутат от “Слуги народа” Ирина Верещук. Об этом она написала 11 февраля в своем Facebook.

“Человек богат не потому, что у него много денег, а потому что ему хватает. Я когда-то была лейтенантом и получала 400 гривен, и мне хватало. Все зависит от потребностей. Но базовый доход для работающего украинца не должен быть меньше 15 тысяч гривен”, – убеждена политик.

https://www.facebook.com/vereschuk.iryna/posts/1587575194762331

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