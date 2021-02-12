В России вновь за сутки выявили более 15 тысяч заразившихся COVID-19

12.02.2021, 11:32, Разное

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За прошедшие сутки в стране подтвердили 15 089 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Вылечились и покинули больницы 20 720 человек, скончались 507 пациентов.

Новые случаи выявили в 85 регионах России. Лидером по числу инфицированных вновь стала Москва. Суточный прирост в столице составил 2 139. Госпитализировали 762 горожан, умерли 63 пациента, рассказали в оперативном штабе.

Вторую строчку занимает Санкт-Петербург, где диагноз поставили 1 134 жителям. Далее идет Подмосковье с 842 новыми случаями. На четвертой и пятой позициях оказались Нижегородская (439 больных) и Воронежская (359 больных) области.

Таким образом, всего коронавирусом в России заразились 4,04 миллиона граждан. Полностью выздоровели 3,55 миллиона человек. За весь период пандемии было зафиксировано более 79 тысячи летальных исходов.

Ранее стало известно об отмене масочного режима в Чечне и Удмуртии. При этом власти советуют носить средства защиты тем, кто входит в группу риска, а также недавно переболел COVID-19 или сделал прививку.

Ранее врач Александр Мясников призвал россиян не радоваться снижению суточного прироста инфицированных. По его словам, коронавирус нового типа никуда не собирается уходить.

Специалист заявил, что наблюдаемый сегодня спад заболеваемости связан с волнообразным течением инфекции. Такое можно увидеть каждые три месяца. Подъем сменяется спадом и наоборот.