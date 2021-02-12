Израильский иммунолог предупредил россиян об опасности антибиотиков при COVID-19

12.02.2021, 12:32, Разное

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Израильский иммунолог Яков Беркун считает, что в большинстве случаев использование антибиотиков при коронавирусной инфекции COVID-19 неоправданно. По словам специалиста, это может привести к негативным последствиям.

Беркун обратил внимание, что лишь 5% госпитализированных с тяжелым ковидом пациентам были необходимы антибиотики. При этом смертность среди них была гораздо выше, чем у остальных. Врач подчеркнул, что безосновательное применение таких препаратов чревато снижением иммунитета, возникновением аутоиммунных заболеваний и нарушением баланса микрофлоры, сообщает телеканал “360”.