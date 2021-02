Скандалы: В Burger King запахло жареным

12.02.2021, 12:16, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

По итогам 2020 года в отношении владельца мастер-франшизы известной сети быстрого питания в России ООО «Бургер Рус» было подано 105 исков от контрагентов

Burger King в России может оказаться самой пострадавшей от кризиса 2020 года среди крупных сетей быстрого питания. За прошлый год в отношении компании подано свыше сотни исков, в основном из-за долгов по аренде. В сети объясняют рост претензий попыткой реализовать право на отсрочку платежей во время ограничений в связи с пандемией. Юристы не исключают, что ситуация осложнит отношения с собственниками помещений.

По итогам 2020 года в отношении владельца мастер-франшизы Burger King в России ООО «Бургер Рус» было подано 105 исков от контрагентов на общую сумму более 130 млн руб. В 90% случаях речь идет о неисполнении обязательств, в том числе по договорам аренды, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Для сравнения: в 2018 и 2019 годах компания получала по 20 исков от контрагентов, а общий размер претензий за два года был около 35 млн руб. В отношении ближайшего конкурента — ООО «Макдоналдс» в 2020 году подано 25 исков на 8 млн руб. В McDonald’s от комментариев отказались.

По собственным данным, под управлением Burger King в РФ сейчас около 700 ресторанов. Головной структурой «Бургер Рус», кипрской Burger King Russia Ltd владеют Xomeric Holdings Ltd, которую связывают с украинской группой ICU, близкая к основному владельцу ГК «Шоколадница» Александру Колобову Gladerom Investment Ltd, принадлежащее ВТБ ООО «Шушары Лэнд», а также Burger King Europe GmbH. В 2019 году «Бургер Рус» получила 43,6 млрд руб. выручки и 287,4 млн руб. чистого убытка, следует из «СПАРК-Интерфакс».

Представитель Burger King в РФ заявил “Ъ”, что компания воспользовалась своим правом на обсуждение с партнерами возможностей отсрочки или рассрочки арендных платежей за месяцы ограничений, результатом чего стала серия исков.

По его словам, в каждом случае компания «ищет оптимальное решение и старается прийти к досудебному урегулированию». По данным консультантов, Burger King настаивал на арендных каникулах в месяцы ограничений, не соглашаясь на компромиссы.

Директор юридического департамента Accent Capital Маргарита Ермошкина объясняет, что основные споры происходят по объектам, где во время ограничений работала кухня: с одной стороны, точка занималась готовкой, хранением продуктов и прочим, с другой — доступ посетителей был заблокирован.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов говорит, что законодательство, регулирующее арендные отношения в пандемию, не предполагает полный отказ арендатора платить за время ограничений или требования компенсировать расходы. По его словам, ультимативная позиция вряд ли будет услышана судом, тогда как обычно арендаторы имеют шансы и на снижение платы, и на рассрочек или отсрочек.

Источники “Ъ” на ресторанном рынке говорят, что Burger King в России мог пережить кризис хуже ближайших конкурентов.

Сеть потеряла много площадок, особенно в стрит-ритейле, и столкнулась со сложностями с финансированием, даже обращалась за помощью в ВТБ, говорят собеседники “Ъ”. В ВТБ уточняют, что не докапитализировали «Бургер Рус» и не планируют «из-за отсутствия такой необходимости». Объемы продаж сети почти соответствуют докризисным показателям, подчеркивают в банке. В «Яндекс.Еде» сообщили, что во второй половине 2020 года объем заказов из Burger King вырос более чем в 2,5 раза год к году. В «Бургер Рус» добавили, что планируют открыть около 100 новых ресторанов в России в этом году.

Тем не менее господин Данилов считает, что резкий рост числа претензий от контрагентов негативно отразится на отношении собственников и операторов помещений к компании: «Когда речь идет о таком крупном игроке, арендодатели уверены, что он всегда будет вовремя платить по счетам, и у них никогда не возникнет проблем с компенсацией расходов». Вал исков, добавляет юрист, устраняет преимущества, которые сеть имеет перед другими арендаторами.

Никита Щуренков