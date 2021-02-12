Бывший муж Дженнифер Энистон Джастин Теру и “Друзья” поздравили актрису с 52-летием

12.02.2021, 12:12, Разное

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Актрисе и вчерашней имениннице однозначно удается не только воплощать на экране образ “своей” девчонки (как в сериале “Друзья”), но и быть ею в жизни. Она, как никто другой, умеет сохранять теплые отношения со всеми своими бывшими партнерами — 57-летним Брэдом Питтом (неизвестно, поздравил ли он ее или нет) и 49-летним Джастином Теру. Энистон и Теру уже три года как расстались, но все еще хорошо общаются. Накануне актер поздравил бывшую жену с днем рождения и признался ей в любви. Он выложил в сторис черно-белое фото, на котором Дженнифер стоит у винтовой лестницы и написал:

С днем рождения, Дженнифер! Люблю тебя, Б!

Что именно означает это прозвище “Б” (на лат. “B”), остается только гадать. Кстати, для поклонников пары это не стало неожиданностью: Теру и Энистон часто проводят время вместе, в том числе по праздникам.

Не обошлось и без поздравлений от коллег Энистон по съемочной площадке. Кортни Кокс опубликовала пост с архивными кадрами и написала:

С днем рождения, Дженни Луиза! Мы так давно знакомы, что я даже не помню, почему я называю тебя так. Я люблю тебя!

Дженнифер Энистон и Кортни Кокс с дочерью

Остальные “Друзья” промолчали в социальных сетях, возможно, предпочтя поздравить Энистон лично. А вот другая коллега именинницы, уже по сериалу “Утреннее шоу”, Риз Уизерспун запостила их общее фото с бэкстейджа (возможно, со съемок второго сезона, которые сейчас в разгаре):

Нам всегда удается найти время, чтобы поговорить и посмеяться над любой темой. И это просто одна из причин, почему мне так повезло, что я знаю тебя не только на экране, но и за его пределами. Поздравляю тебя, моя смешная, любящая и талантливая подруга,

— написала она под фото. А в сторис добавила:

Какое счастье смеяться и работать с тобой вместе каждый день!

Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун