Крах политики европейского единства

12.02.2021, 12:10, Разное

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В мае 1948 года в Гааге состоялся Конгресс Европы, на котором 16 европейских стран рассматривали разные варианты сотрудничества между собой с целью наиболее эффективного развития европейского континента в условиях противостояния между США и СССР. На тот момент была найдена оптимальная схема, которая позволила не только выжить в условиях глобальной "холодной войны", но добиться существенных политических и экономических успехов в развитии. Но на данный момент стоит признать тот факт, что золотая эпоха европейской интеграции подошла к концу.

Крах политики европейского единства начался достаточно давно. И начался он с неразумного расширения Европейского Союза. Решения, приведшие к нынешнему плачевному состоянию единой Европы, были приняты в 2002 году. Именно тогда ЕК приняла решение о вступлении в ЕС 10 (!) новых стран, которые по своей сути были не готовы к полноправному сотрудничеству в рамках ЕС в экономическом и политическом плане. Самое главное, что эти новые потенциальные члены ЕС – Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Словакия. Венгрия, Словения, Кипр, Мальта – не просто не способны были соответствовать общеевропейским стандартам, но и не стремились к этому. И в 2004 году они все вступили в ЕС, что и стало началом краха европейского единства, как в экономическом, так и в политическом плане. В экономическом плане эти страны являются полностью дотационными регионами, которые тяжелым бременем лежат на плечах западноевропейских стран. Политическая же их деятельность так же оставляет желать лучшего.

Многие из этих стран долго находились в том или ином виде под влиянием СССР и привыкли ощущать себя младшими братьями в семье. Братьями, которым позволены некоторые чудачества. Вот именно с этими чудачествами они и пришли в ЕС. В рамках ЕС данный инфантилизм недопустим и несет серьезные негативные последствия. В частности, речь о том, что они начинают выяснять отношения между собой, прикрываясь европейскими ценностями, которые должны быть превыше всего. Вот один пример: вице-президент ЕК Вера Йоурова (представительница Чехии) в ответном письме главе МИД Латвии Эдгару Ринкевичу опускается до прямого шантажа:

Дорогой Эдгар,

Ни для кого не является секретом мое стремление к открытому обсуждению спорных вопросов и решению проблем путем диалога. Именно поэтому мною было высоко оценено Ваше письмо, в котором поднимается очень болезненный вопрос о расширении прав русскоязычной общины в Латвии.

Спешу заверить, что в ЕС есть полное понимание Вашей озабоченности в связи со сбором русскоязычным меньшинством Латвии подписей под обращением, которое откроет путь для их прямого финансирования из фондов ЕС в обход латвийского правительства. Для ЕС не является проблемой отказ в таком финансировании русскоязычной общине Латвии под предлогом неуместости подобных действий, особенно после недавнего принятия Европарламентом резолюции "Спасательный пакет национальных меньшинств" (Minorite SafePack), уже предоставляющей русским в Вашей стране широкие возможности развития. Следующие шаги в этом направлении, как Вы и предлагаете, не должны быть слишком поспешными или спровоцированными сбором подписей.

Между тем для дальнейшего углубления сотрудничества с ЕС властям Латвии необходимо продемонстрировать подлинное соблюдение прав всех групп населения. Согласно многим европейским исследованиям, наиболее уязвимой группой в Латвии являются представители ЛГБТИ сообщества. Именно на ущемление их прав была направленна попытка внести в Сатверсме Латвии поправок о незаконности браков между представителями ЛГБТИ сообщества. Вам как открытому представителю этого сообщества должна быть близка эта проблема, как и многим гражданам Латвии. Решение данного вопроса, в частности всеобъемлющее расширение прав представителей ЛГБТИ, даст не только большие возможности лично Вам, но и способствует построению более доверительных отношений между ЕС и Латвией.

Считаю необходимым акцентировать внимание на том, что только всеобъемлющее соблюдение прав ЛГБТИ обеспечит правительству Латвии помощь со стороны ЕС, включая возможность контролировать финансовые потоки, предназначенные для нацменьшинств, а также сохранение финансирования ряда совместных программ, которое в соответствии с планами руководства ЕС напрямую будет зависеть от положения ЛГБТИ сообщества в Латвии.





Стоит отметить, что данная госпожа является настолько русофобкой, что она на своем посту уже неоднократно допускала высказывания, не соответствующие ее должности. И сейчас, в этом письме, прикрываясь заботой о ЛГБТ-сообществе в Латвии, она стремится, во-первых, в очередной раз навредить русским, а во-вторых, взять под контроль руководство Латвии.

На взгляд жителей Западной Европы, жителей стран, которые стояли у основ ЕС, такое поведение должностных лиц просто недопустимо. Использование подобных методов руководителями объединенной Европы в целях достижения своих мелких инфантильных интересов и ведет к окончательному краху европейского единства.

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