Москвичка попыталась закопать троих детей в снег без одежды
12.02.2021, 12:04,
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В Москве мать вывела на прогулку троих детей без одежды и попыталась закопать их в сугроб, сообщил источник в экстренных службах.
На странное поведение женщины обратили внимание прохожие. Житель Москвы, который вышел выгуливать собаку, вызвал экстренные службы, передает канал «360».
По словам очевидца, женщина пыталась закопать в сугроб троих детей, одному из них на вид было не больше нескольких месяцев. Мужчина вызвал скорую. Приехавшие медики забрали детей в больницу. Младенец сейчас находится в реанимации.
Мать также была задержана, к прибытию служб она успела убежать на два километра.
23 февраля суд в Мурманской области арестовал на два месяца 15-летнего подростка, который обвиняется в избиении и попытке закопать в снег 11-летнего мальчика в Кандалакше.
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