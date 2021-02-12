Москвичка попыталась закопать троих детей в снег без одежды

12.02.2021, 12:04, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Москве мать вывела на прогулку троих детей без одежды и попыталась закопать их в сугроб, сообщил источник в экстренных службах.

На странное поведение женщины обратили внимание прохожие. Житель Москвы, который вышел выгуливать собаку, вызвал экстренные службы, передает канал «360».

По словам очевидца, женщина пыталась закопать в сугроб троих детей, одному из них на вид было не больше нескольких месяцев. Мужчина вызвал скорую. Приехавшие медики забрали детей в больницу. Младенец сейчас находится в реанимации.

Мать также была задержана, к прибытию служб она успела убежать на два километра.

23 февраля суд в Мурманской области арестовал на два месяца 15-летнего подростка, который обвиняется в избиении и попытке закопать в снег 11-летнего мальчика в Кандалакше.