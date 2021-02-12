Меркель выступила за продление локдауна, признав его «высокую цену»

12.02.2021, 12:02, Новости дня

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Германии пришлось заплатить высокую цену за успехи в борьбе с коронавирусом, сказала в бундестаге Ангела Меркель. Однако, как считает канцлер, новые мутации вируса могут свести на нет все достижения. Меркель отвергла обвинения в нарушении закона из-за ограничения свобод граждан и поддержала решение о продлении локдауна почти на месяц.



Reuters

В ходе выступления в бундестаге канцлер Ангела Меркель открыто предупредила об опасности новых мутаций коронавируса. По её словам, это может свести на нет предыдущие успехи в борьбе с пандемией. По сути, сейчас речь идёт о трёх мутациях вируса. Она заявила, что варианты, обнаруженные в Великобритании, Южной Африке и Бразилии, намного более агрессивны, чем форма вируса, ранее широко распространённая в Германии, пишет Süddeutsche Zeitung.

Согласно исследованиям, в январе доля мутировавших форм коронавируса составила 5,7%. «Но эксперты считают, что эти мутанты возьмут верх и вытеснят исходный вирус, это лишь вопрос времени, — сказала Меркель. — Мы должны быть очень, очень осторожны, чтобы не вернуться к экспоненциальному росту».

Меркель подчеркнула, что за успехи в борьбе с распространением коронавируса Германии пришлось заплатить «высокую цену» в прошлые месяцы. «Временное серьёзное ограничение свободы, тяжёлые личные тяготы, одиночество, экономические тревоги, экзистенциальные страхи. Я не забываю этого ни на один день».

По словам канцлера, все меры были приняты «в соответствии с правилами демократии». Меркель отвергла критику со стороны представителей партии «Альтернатива для Германии», обвиняющих её в нарушении закона из-за ограничения свобод граждан. Однако, как считает канцлер, меры не должны длиться «ни на день дольше необходимого».



Меркель считает, что после высокого уровня заболеваемости в конце года и в январе сейчас Германия находится на правильном пути: тенденция обратилась вспять. Уменьшился прирост заражений и пациентов отделения интенсивной терапии. «Нам удалось избежать перегрузки нашей системы здравоохранения. Слава Богу», — подчеркнула она.

Меркель поддержала решение конференции премьер-министров федеральных земель о продлении локдауна до 7 марта, объяснив его опасностью, исходящей от новых штаммов коронавируса. Она не верит, что постоянные открытия и закрытия принесут людям больше пользы, чем ожидание в течение нескольких дней. Вирус, по её словам, «руководствуется не датой».

Канцлер сообщила, что хотела бы открыть начальные школы позже. Однако ей не удалось убедить в этом премьер-министров федеральных земель, поскольку земли сами несут ответственность за политику в области образования. Канцлер и премьер-министры не достигли договорённости о едином общенациональном регламенте открытия школ, поэтому теперь землям придётся определять дальнейшие шаги самостоятельно.

Как и ожидалось, резкая критика в адрес Меркель поступала из лагеря «Альтернативы для Германии». Лидер парламентской фракции Алис Вайдель обвинила федеральное правительство не только в том, что оно ввергает граждан в депрессию и одиночество, но и в том, что оно оставляет «разрушительный след» на рынке труда, передаёт Süddeutsche Zeitung.