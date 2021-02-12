Ученые нашли изначальное место появления Стоунхенджа

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12.02.2021, 12:00, Разное
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Ученые пришли к выводу, что наиболее древние камни, входящие в комплекс Стоунхендж, изначально были установлены в другом месте.

Во время миграции древние люди зачем-то извлекли их из земли и унесли с собой на новое место.

В легенде о волшебнике Мерлине рассказывалось, что маг лично перевез каменные круги из Ирландии в Англию, а потом построил из них знаменитый Стоунхендж. Однако в действительности древние монолиты могли стоять в горах южного Уэльса. Там же строители добывали вулканическую породу, из нее были высечены самые первые камни.

Сейчас Стоунхендж расположен на равнине Солсбери. Когда сюда были перенесены первые монолиты древние жители не стали останавливаться на достигнутых успехах, а создали еще ряд камней из местного песчаника.

Назначение комплекса исследователи однозначно определить не могут, но поскольку его решено было взять с собой во время миграции, он мог играть роль места поклонения богам.



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