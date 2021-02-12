Певица Лолита Милявская опровергла свои слова о замужестве

12.02.2021, 12:00, Разное

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Популярная российская певица Лолита Милявская опровергла свои же слова о замужестве. По словам знаменитости, когда она слышит слово «брак», у нее начинает сильно болеть спина.

Лолита Милявская ненавидит тему замужества, поскольку возникают неприятные ассоциации. После развода артистка боялась, что больше не почувствует влюбленность, однако, когда начались новые отношения, знаменитость поняла, что не готова заключать официальный брак. Когда она слышит это слово, начинает болеть место в спине, где дает о себе знать остеохондроз.

В жизни Лолита Милявская является довольно жестким человеком, который может без проблем ответить отказом. Артистка редко подбирает слова, она не привыкла искать оправданий кому-либо.

Напомним, что перед новогодними праздниками певица заявила, что вышла замуж в шестой раз. Тогда общественность так и не поняла, шутила ли знаменитость или же говорила правду. В то же время точно известно, что у Лолиты Милявской есть возлюбленный, имя которого она не называет. Скорее всего, пара живет в гражданском браке.

Источник: www.mk.ru